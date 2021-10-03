لكل لقاح على حدة.. “الصحة” توضح تفاصيل تحديث الحالات الصحية في “توكلنا” وموعد ظهورها

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تفاصيل الحالات الصحية في “توكلنا” ومواعيد ظهورها في التطبيق، وذلك بعد الإعلان عن بدء تحديثها بالمنصة بعد 10 أكتوبر الجاري.
وأكدت أن حالة “محصن” تظهر لمن حصل على جرعتين من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية، كما تظهر أيضًا لمن حصل على جرعة واحدة من لقاح جونسون، وتبدأ الحالة من اليوم الـ 14 من تاريخ الجرعة.
وأضافت أن حالة “محصن” تظهر أيضًا للحاصلين على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية مثل ساينوفارم وساينوفاك، بالإضافة إلى جرعة إضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة مثل فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، على أن تبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية.
وفيما يتعلق بحالة “تلقى جرعة أولى”، أكدت وزارة الصحة أنها ستظهر لمن حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، وتبدأ الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة، وتظهر أيضًا لمن حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية مثل ساينوفارم وساينوفاك، وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية، كما تظهر في حال لم يأخذ الشخص الجرعة الثانية بعد 90 يومًا، وتتحول بعدها إلى “لم تثبت إصابته”، وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى “محصن”.
وأشارت إلى أن حالة “لم تثبت إصابته” هي الحالة الصحية للفئة العمرية أقل من 12 عامًا، فيما تظهر حالة “غير محصن” للمستفيد أكبر من 12 عامًا ولم يتلق لقاح كورونا، مؤكدة أنه ليس للمتعافي أي خصائص حالية، كما أنها لا تعتبر حالة صحية.
وفق “أخبار 24”.