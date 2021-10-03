وصل المدرب الجديد للنصر بيدرو إيمانويل، مساء اليوم الأحد، إلى الرياض، لتولي مهمته رسميا كمدير فني للفريق خلفا للبرازيلي مانو مينيز.
وكان نادي النصر، قد أعلن في وقت سابق إتمام إجراءات تعاقده مع المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة فريقه.
يُذكر أن النصر، قد أنهى التعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد ساعات من الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 بدوري المحترفين.وفق “أخبار 24”.
ويحتل فريق النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 بعد خوض 6 مباريات من أصل 7 جولات لُعبت في مسابقة دوري المحترفين حتى الآن.
Be closer to @AlNassr at all times 💛
Follow all the scenes and exclusives through the official #ALNASSR account on Snapchat 📹https://t.co/Vgc7yqzln2 pic.twitter.com/yn8kBmsYbA
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 3, 2021