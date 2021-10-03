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أخبار محلية > وزارة التجارة: عدم توفير أجهزة نقاط البيع في المنشأة مؤشر للتستر التجاري
03/10/2021   10:36 م

وزارة التجارة: عدم توفير أجهزة نقاط البيع في المنشأة مؤشر للتستر التجاري

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أكدت وزارة التجارة أن عدم التزام المنشأة التجارية بتوفير أجهزة نقاط البيع يعد مؤشراً للاشتباه بوجود مخالفات لنظام مكافحة التستر.

وأوضحت الوزارة  لـ”أخبار 24″ أن عدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني يعد مخالفة لأنظمة البيع، وتطبق على المخالفين غرامات فورية وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات، وتتضاعف هذه الغرامات بتكرار المخالفة.

يُذكر أن وزارة التجارة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، وتستمر حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.

وزارة التجارة: عدم توفير أجهزة نقاط البيع في المنشأة مؤشر للتستر التجاري

أخبار محلية
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