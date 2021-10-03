أعلاها الرياض.. “الداخلية” ترصد أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

كشفت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وذلك خلال الفترة من 19- 25 صفر 1443 هـ.
وتجاوز إجمالي المخالفات المرصودة في مناطق المملكة 22.3 ألف مخالفة، أعلاها في الرياض بأكثر من 8.2 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بأكثر من 3.5 ألف مخالفة، ثم مكة المكرمة بأكثر من 2.2 ألف مخالفة.
كما سجّلت منطقة القصيم أكثر من ألفي مخالفة، تلتها المدينة المنورة بنحو 1.8 ألف مخالفة، فالجوف بأكثر من 1.3 ألف مخالفة، ثم حائل بنحو 1.3 ألف مخالفة، والحدود الشمالية بـ 552 مخالفة.
فيما سجّلت منطقة جازان 370 مخالفة، والباحة 344 مخالفة، ثم تبوك 294 مخالفة، وعسير 240 مخالفة، فمنطقة نجران 164 مخالفة.وفق “أخبار 24”.
وشدّدت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.