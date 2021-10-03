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أخبار محلية > تحذير من “الدفاع المدني” بشأن الحالة المناخية المتوقعة خلال الأيام القادمة
03/10/2021   10:37 م

تحذير من “الدفاع المدني” بشأن الحالة المناخية المتوقعة خلال الأيام القادمة

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من الإثنين وحتى يوم الجمعة القادم.

وأوضح الدفاع المدني أن الحالة المطرية تشمل مناطق (الرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، ومكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وستتأثر المنطقة الشرقية يومي الإثنين والثلاثاء القادمين بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، ويتوقع أن تتأثر مناطق عسير ونجران ومكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها في يومي الأربعاء والخميس.وفق “أخبار 24”.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

تحذير من “الدفاع المدني” بشأن الحالة المناخية المتوقعة خلال الأيام القادمة

أخبار محلية
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