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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: بداية من 10 أكتوبر لن تظهر “محصن” في “توكلنا” إلا لمن تلقى جرعتين
03/10/2021   10:36 م

متحدث “الصحة”: بداية من 10 أكتوبر لن تظهر “محصن” في “توكلنا” إلا لمن تلقى جرعتين

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استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة، وأحدث القرارات المتعلقة بالحصول على اللقاح والتحصين بجرعتين.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أنه بدءًا من 10 أكتوبر الجاري، سيكون هناك تحديث لتعريف حالة “محصن” على تطبيق “توكلنا”، بحيث تكون لمن استكمل التحصين بتلقي جرعتين من اللقاح.

وشدد على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح لاستكمال التحصين، مشيرًا إلى أن الحالات التي تدخل العناية المركزة وتشهد تدهورًا صحيًا تكون للأشخاص الذين لم يستكملوا التحصين بجرعتين.وفق “أخبار 24”.

وأكد العبدالعالي أن الاعتماد على المناعة المكتسبة بعد التعافي من الإصابة بالفيروس التاجي والحصول على جرعة إضافية، لا تكفي للوقاية من الإصابة بمتحورات كورونا.

متحدث “الصحة”: بداية من 10 أكتوبر لن تظهر “محصن” في “توكلنا” إلا لمن تلقى جرعتين

أخبار محلية
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