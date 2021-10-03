تساهم في زيادة سرعة الإنترنت بالمملكة.. “هيئة الاتصالات” تحدث الوثيقة التنظيمية لتوزيع النطاقات الترددية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأحد)، وثيقة توزيع وتنظيم النطاقات الترددية المحددة لاستخدامات الاتصالات المتنقلة الدولية IMT بنسختها المحدثة.
وتتضمّن الوثيقة تحديد أكثر من 4 جيجا هرتز إضافية لتقنيات الجيل الخامس، بالإضافة إلى وضع الخطة الزمنية لطرح هذه الترددات عبر عقد مزادين خلال الفترة من 2021-2023م، لتكون المملكة في مقدمة دول العالم في توفير الترددات لأنظمة الاتصالات المتنقلة.
وأوضحت هيئة الاتصالات أن توفير هذه الترددات يسهم في دعم شبكات الاتصالات العامة في المملكة ونشر تقنيات الجيل الخامس وزيادة سرعات الإنترنت في المملكة.
كما تتضمن تنظيمات إدارة النطاقات الترددية المحددة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية؛ شاملة تبني أحدث الأدوات لإدارة الطيف الترددي لهذه النطاقات، والذي بدوره سيسهم في نشر حالات الاستخدام المختلفة لتقنيات الجيل الخامس ويعزز من القيمة الاقتصادية له.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرات “الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي”، وتنفيذ خطة تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي 2021م-2023م.
وفق “أخبار 24”.