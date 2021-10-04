“الوزراء” يقرر إعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف وفق نظام التخصيص

وجه مجلس الوزراء اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف الدولي الجديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
وجاءت إعادة طرح المشروع بعد أن وافق المجلس على إنهاء التعاقد مع الجهات التي كانت مكلفة ببناء ونقل وتشغيل المطار، كما وجه المجلس الهيئة العامة للطيران المدني باتخاذ الإجراءات النظامية لإنهاء التعاقد مع هذه الجهات.
وشدد مجلس الوزراء في قراره على أن يتم طرح المشروع وترسيته، وفق الأحكام النظامية الواردة بنظام التخصيص، وأحكام قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها المعدلة. وفق “أخبار 24”.