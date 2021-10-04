نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الوزراء” يقرر إعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف وفق نظام التخصيص
04/10/2021   1:21 م

“الوزراء” يقرر إعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف وفق نظام التخصيص

+ = -
716

وجه مجلس الوزراء اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف الدولي الجديد بالشراكة مع القطاع الخاص.

وجاءت إعادة طرح المشروع بعد أن وافق المجلس على إنهاء التعاقد مع الجهات التي كانت مكلفة ببناء ونقل وتشغيل المطار، كما وجه المجلس الهيئة العامة للطيران المدني باتخاذ الإجراءات النظامية لإنهاء التعاقد مع هذه الجهات.

وشدد مجلس الوزراء في قراره على أن يتم طرح المشروع وترسيته، وفق الأحكام النظامية الواردة بنظام التخصيص، وأحكام قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها المعدلة. وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يقرر إعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف وفق نظام التخصيص

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885177697.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.