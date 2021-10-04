“البحر الأحمر للتطوير” و”بلو بلانت” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الاستزراع السمكي عبر ضوء الشمس

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، مذكرة تفاهم مع شركة “بلو بلانت إيكوسيستمز (BPE)” العالمية، لبحث سبل تطبيق حلول مستدامة تعتمد على أحدث التقنيات للاستزراع السمكي المعتمد على التركيز المكثف لثاني أكسيد الكربون.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، جون باغانو، إلى أن هذا النهج جاء استجابة للطلب المتزايد من السيّاح على توفير مصادر مستدامة للغذاء أثناء قضاء عطلاتهم أينما كانوا، وهو ما سيمكن الشركة من تحويل ضوء الشمس إلى منتجات بحرية.
وأوضح أن جهاز الاستزراع المائي الآلي في البيئات البرية (LARA)، يعمل بتقنية إعادة تدوير النظم البيئية المائية الطبيعية، من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون بشكل مباشر إلى منتجات بحرية خالية من المواد الكيميائية باستخدام العوالق النباتية والحيوانية كمراحل انتقالية أثناء عملية الاستزراع.
وسيتم تنفيذ المرحلة التجريبية من المشروع على مساحة تبلغ 3,500 م2 لتقييم ما إذا كانت الظروف المناخية في مشروع البحر الأحمر ملائمة لخلق هذا الحل المستدام بأقصى كفاءة وفاعلية ممكنة، وستكون هذه المرحلة التجريبية هي الأولى من نوعها للنظام في الشرق الأوسط لفتح خط إنتاج على مستوى تجاري.
يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر سيفتتح أول فندق نهاية العام المقبل، وستكتمل المرحلة الأولى من المشروع بـ16 فندقاً في 2023، وتم حتى الآن توقيع أكثر من 600 عقدٍ بقيمة 17 مليار ريال، وعند اكتماله في عام 2030 سيكون هناك 50 فندقاً توفر 8 آلاف غرفة وأكثر من ألف عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما سيضم مطاراً دولياً، ومرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.
وفق “أخبار 24”.