حصلت أول امرأة سعودية على رخصة دلالة في الحلقة بسوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة، بعد أن استكملت أوراقها واستخرجت سجلًا تجاريًا باسمها.
وأكدت المواطنة صالحة الكريثي، صاحبة أول رخصة وفقًا لـ”مكة”، أنها فخورة بعملها، لأنها كسرت القاعدة، وأثبتت للجميع أنه ليس هناك أي عوائق اجتماعية في العمل الشريف حتى في أسواق الخضار والفاكهة.
وأوضحت أن المرأة بحكم خبرتها في المطبخ فلديها المعرفة التامة بالخضار والفاكهة الجيدة وهذا ما يؤهلها للنجاح في هذا المجال، لافتة إلى أن أحد أسباب نجاحها حصولها على الدعم الكامل من أسرتها وخاصة من زوجها وابنها الذي يساعدها في نقل وترتيب البضائع.
وعن بداية تفكيرها في العمل بهذا المجال، قالت الكريثي: “زوجي وولدي يعملان في نفس المجال، وعندما رأى زوجي أن هذا العمل يتحصل منه على رزق وفير، عرض عليّ ترك وظيفتي والاشتغال معهم، فوافقت واستخرجت سجلًا تجاريًا وحصلت على الرخصة”.
وأشارت إلى أن برنامج عملها اليومي يبدأ مع الساعات الأولى من فجر كل يوم، بجلب الخضراوات من الموردين بالسوق المركزية، ثم فرزها وترتيبها لحين حضور الزبائن لمباشرة البيع