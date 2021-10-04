محافظ الخرج يستقبل مدير مكتب شؤون الإسكان بالقطاع الجنوبي بمكتبه

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٢/٢٧هـ سعادة مدير مكتب شؤون الإسكان بالقطاع الجنوبي بمنطقة الرياض م/ علي بن سيف السهلي ويرافقه مدير قسم المستفيدين بالمحافظة أ/ عيد بن علي الحربي وبحضور مساعد رئيس قسم الخدمات بالمحافظة أ/ عبدالاله الدغفق .
في بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم متمنياً له التوفيق.
وجرى خلال اللقاء استعراض المواضيع المتعلقة بمشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة، ومشاريع الإسكان التنموي والتطلعات المستقبلية ، وتم التطرق الى العوائق في مشروع الوزارة القائم جنوب المحافظة والجهود المبذولة في معالجة ذلك .
وأشاد سعادة المحافظ بجهود الوزارة في المحافظة ، مؤكدًا الحرص على الوقوف على جميع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم والعمل على تحقيقها.
من جهته أعرب السهلي عن شكره لمحافظ الخرج على دعمه المتواصل لمشاريع الإسكان في المحافظة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات .