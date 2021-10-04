“ماريغا” يوضح حقيقة خلافه مع “غوميز” بسبب مركز المهاجم

أكد محترف الهلال، المالي موسى ماريغا، أنه ليست لديه مشكلة مع زميله في الفريق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مشيرًا إلى أنه يسعى دائما لخدمة الفريق.
وقال ماريغا في تصريحات لـ” الرياضية”: “أنا في الأساس ألعب مهاجمًا، لكن إذا تم اختياري على الطرف، سواءً في الجهة اليمنى أو اليسرى أحيانًا، فسأستطيع مساعدة الفريق، وليست لدي أي مشكلة في خدمة الفريق ومساعدته في أي مركز”.
وأضاف: “بالنسبة لجوميز الجميع يعرف إمكاناته، وما قدمه من أداء كبير سواءً في أوروبا أو هنا، وهو لاعب مميز أحترمه كثيرًا، وأعتقد أنه لا يوجد أي تداخل في المراكز بيني وبينه”.
وتابع: “كل ما عملناه حتى هذه اللحظة معًا يُعد مميزًا، ونطمح لأن يكون ما نقدمه في المستقبل أفضل أيضًا”.
وأتم تصريحاته: “تواجد 7 لاعبين أجانب في الفريق بالتأكيد سيرفع من قوة الدوري، ولو عدنا لكل الدوريات الأوروبية سنجد أن عدد اللاعبين الأجانب من دول أخرى يعد عاليًا، لذا مستوى تلك الدوريات مرتفع جدًا”.