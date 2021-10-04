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أخبار محلية > “حديقة الملك سلمان” توقع اتفاقية مع “الكهرباء” لإنشاء 5 محطات بالحديقة
04/10/2021   4:09 م

“حديقة الملك سلمان” توقع اتفاقية مع “الكهرباء” لإنشاء 5 محطات بالحديقة

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وقعت مؤسسة حديقة الملك سلمان اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء 5 محطات بالحديقة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تغذية حديقة الملك سلمان بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة إجمالية قدرها 580 ميجا واط.

وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخرا، انطلاق الأعمال الإنشائية وترسية عقود بقيمة 3.8 مليار ريال على عدد من الشركات الوطنية، لتنفيذ أجزاءٍ من مشروع الحديقة، حيث شملت العقود، أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريقي أبي بكر الصديق والعروبة، كذلك أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.وفق “أخبار 24”.

“حديقة الملك سلمان” توقع اتفاقية مع “الكهرباء” لإنشاء 5 محطات بالحديقة

أخبار محلية
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