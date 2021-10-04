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أخبار محلية > “المظالم” يطلق استطلاعًا لقياس آراء المهتمين حول مشروع لائحة المرافعات
04/10/2021   4:09 م

“المظالم” يطلق استطلاعًا لقياس آراء المهتمين حول مشروع لائحة المرافعات

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أعلن ديوان المظالم عزمه نشر استطلاع لقياس آراء المهتمين، حول مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، أمام ديوان المظالم في المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ودعا الديوان الجهات والمختصين والأفراد إلى المشاركة في الاستطلاع الذي يطلقه بشأن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بدءاً من يوم غد (الثلاثاء) ولمدة 14 يوماً.

وأوضح وفق “أخبار 24” أن هذا الاستطلاع يهدف إلى تمكين العموم من إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع التعديلات، عبر هذا الرابط.

“المظالم” يطلق استطلاعًا لقياس آراء المهتمين حول مشروع لائحة المرافعات

أخبار محلية
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