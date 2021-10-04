شارك وزير التعليم، حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين) عددًا من الطلاب في يومهم الدراسي، وذلك خلال زيارته التفقدية لمجمع الأمير فيصل بن عبدالله التعليمي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.
وشملت جولة الوزير التفقدية الاطلاع على سير العمل بالمجمع التعليمي، وتفقد المرافق والفصول الدراسية، وكيفية تطبيق خطط تنفيذ محتوى اليوم الدراسي، والبرامج التعليمية والإثرائية المنفذة، والمهارات والقدرات المعرفية.
وشارك آل الشيخ الطلاب عدداً من الدروس بشكل حضوري أو “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي” عبر ربط تقني أحادي عن بُعد لعدد من الحصص في مكاتب التعليم الستة التابعة للإدارة، كما حضر بعض دروسهم، مشيدًا بحرص الطلاب على متابعة دروسهم بشكل منتظم.
كما شاهد عرضاً لأوبريت “عودة المدارس” من إنتاج تعليم جازان، الذي حكى عن الجهود الكبرى التي بذلتها وزارة التعليم خلال جائحة كورونا؛ لضمان استمرار عمليات التعليم والتعلّم، وما رافق العودة الآمنة من خطط مدروسة وإجراءات احترازية وبروتوكولات وقائية لحماية الطلاب ومنسوبي التعليم.
وفق “أخبار 24”.