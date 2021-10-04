“البنك المركزي”: الحصول على تصريح شرط لمزاولة نشاط الدفع الآجل.. وهذا موعد نهاية المدة المحددة

أكد البنك المركزي السعودي “ساما”، على كل المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل (Buy Now Pay Later) في المملكة؛ ضرورة الحصول على تصريح من قبل البنك المركزي قبل مزاولة النشاط.
وأوضح أن ذلك يأتي استناداً إلى أحكام المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي، والمادة (العاشرة) من نظام مراقبة شركات التمويل.
وشدّد “ساما”، على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل، وأنه على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها، والتقدم لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط، أو التوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 04 /12 /2021م، وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية. وفق “أخبار 24”.
ودعا البنك المركزي المنشآت الراغبة في التقدم بطلب الحصول على التصريح إلى زيارة الرابط.