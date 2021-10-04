“فيفا” يحسم قراره بشأن شكوى موسى ضد النصر

كشفت تقارير صحفية، عن أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر كسبت القضية التي رفعها لاعب الفريق السابق، النيجيري أحمد موسى، لغرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وطالب فيها بإلغاء اتفاقية المخالصة التي وقَّعها مع إدارة النادي العاصمي أواخر أكتوبر 2020، بذريعة تأخرها في تسليمه الدفعة الأخيرة من المخالصة، المقدَّرة بنحو ثلاثة ملايين ريال.
ورفض “فيفا” وفقًا لـ” الرياضية” شكوى موسى، واكتفى بفرض غرامة قدرها 984 يورو فقط، كون الدفعة الأخيرة لم تتأخر سوى أربعة أيام، ولا وجود لـ “سوء نية” لدى إدارة النصر، وأمهل النادي 45 يومًا لسداد المبلغ.
وأوضح أن قضية موسى أغلقت نهائيًّا بسداد إدارة النصر كل مستحقاته، وفق الاتفاقية السابقة، ورفض “فيفا” شكواه التي تقدَّم بها أخيرًا، والاكتفاء بغرامة التأخير “984 يورو”.