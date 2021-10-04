“آل الشيخ”: الحفلات الغنائية لا تتجاوز 2% من فعاليات موسم الرياض.. والدخول مجانًا لـ4 مناطق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ اليوم (الإثنين) إطلاق موسم الرياض في نسخته الثانية، مستعرضاً إنجازات الهيئة حتى شهر أكتوبر 2021.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، عن إنجازات الهيئة إن أكثر من 2300 شركة عاملة في قطاع الترفيه ساهمت في تنظيم 2500 فعالية وتدريب وتوظيف أكثر من 100 ألف شخص، وإصدار 4400 ترخيص وتصريح.
وعن موسم الرياض أكد أن الموسم سينطلق في 20 أكتوبر ويضم 14 منطقة والدخول سيكون مجانًا في 4 مناطق، مؤكداً استمرارية الفعاليات في مناطق “فيا رياض” و”البوليفارد” حتى بعد انتهاء الموسم.
ولفت إلى أن الأسعار ستكون مختلفة في كل منطقة، مشيراً إلى أن الموسم يتضمن 2500 فعالية و10 معارض عالمية و6 حفلات غنائية و100 تجربة تفاعلية و18 مسرحية عربية.وفق “أخبار 24”.
وأكد آل الشيخ أن الحفلات الغنائية لا تتجاوز 2% من فعاليات “موسم الرياض 2″، مشيراً إلى أنه ستكون هناك أماكن مخصصة لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات المختصة في وزارة الصحة بشأن الإجراءات الصحية، لافتاً إلى أن القوى العاملة في الموسم أكثر من 16 ألف عامل، وجزء كبير منهم مواطنون.
#رئيس_الهيئة_العامة_للترفيه: #موسم_الرياض سينطلق في تاريخ 20 أكتوبر بالمسيرة، ويوم 21 أكتوبر يُفتتح أول موقع بالموسم.@Turki_alalshikh#مؤتمر_التواصل_الحكومي #قناة_السعودية pic.twitter.com/b7lg9nrWYH
— قناة السعودية (@saudiatv) October 4, 2021
#رئيس_الهيئة_العامة_للترفيه: 4 مناطق من 14 منطقة في #موسم_الرياض ستكون مجانية ومُتاحة لكافة الزوار.@Turki_alalshikh#مؤتمر_التواصل_الحكومي #قناة_السعودية pic.twitter.com/2N7tAxiu4p
— قناة السعودية (@saudiatv) October 4, 2021
#رئيس_الهيئة_العامة_للترفيه: منطقة #بوليفارد_الرياض ومنطقة #فيا_رياض ستكون مناطق ترفيهية دائمة، حتى بعد انتهاء الموسم.@Turki_alalshikh#مؤتمر_التواصل_الحكومي #قناة_السعودية pic.twitter.com/VGK746XYxW
— قناة السعودية (@saudiatv) October 4, 2021