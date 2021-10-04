وزير الإعلام: ولي العهد وجه بتشكيل لجنة لمكافحة التستر التجاري.. وحققنا أعلى مستوى من الصادرات غير النفطية بالتاريخ

استعرض وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، اليوم الإثنين، العديد من النجاحات التي حققتها المملكة في العديد من المجالات، والتي تعد من مستهدفات رؤية 2030.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن المملكة تواصل نجاحها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بدعم من القيادة، حيث حققت مراكز متقدمة في مواجهة الجائحة على المستويين العالمي والعربي، بما في ذلك تحقيق المركز الثاني من بين 121 دولة بمؤشر “نيكاي” للتعافي من كورونا.
وأضاف القصبي أن إعلان منظمة الصحة العالمية تحقيق المملكة للمرتبة العاشرة بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي، يمثل إنجازًا يدعو للفخر.
وأشار إلى النهضة الرقمية التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية، وصولًا لتحقيق المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين بمؤشر النهضة الرقمي. وفق “أخبار 24”.
وتناول القصبي النجاحات الاقتصادية في المملكة، والتي كان أبرزها تسجيل أعلى مستوى من الصادرات غير النفطية للمملكة، والذي بلغ 255 مليار ريال، وذلك في الفترة من يونيو 2020 حتى الشهر نفسه من العام الجاري.
وذكر أن استراتيجية تطوير منطقة عسير، والتي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الأيام القليلة الماضية، تأتي لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام.
وبشأن جهود مكافحة التستر التجاري، أكد القصبي أن هذه الظاهرة تمثل سرطانًا ينهش في اقتصاد البلاد، كما ذكر أن ولي العهد قد وجه بتشكيل لجنة لمكافحة التستر التجاري في المملكة، وذلك بتكاتف 20 جهة لمحاربة هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بالمنجزات الثقافية، أشار القصبي إلى أن انضمام جزر فرسان كأول محمية سعودية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي، كما تناول نجاح معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي شهد حضور العراق كضيف شرف، وذلك لكونه بلدًا عريقًا يمتلك تاريخًا طويلًا من الثقافات المتنوعة.
وأضاف أن جناح إكسبو دبي 2020، قد حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، وهو ما يعكس التحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة.