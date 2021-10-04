خصم 40% من راتبه.. النصر يعاقب “حمدالله” قبل موقعة دوري أبطال آسيا (صورة)

واصل عبدالرحيم، شقيق المحترف المغربي في صفوف نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، إثارة الجدل، بعدما كشف عبر حسابه على “انستقرام”، قرار إدارة النادي، بخصم 40% من راتب المهاجم المغربي.
ونشر شقيق حمدالله، عبر حسابه على “انستقرام” صورة لمهاجم النصر، وعلق عليها: “إدارة النادي قررت خصم 40% من راتب اللاعب قبل ربع نهائي دوري أبطال آسيا بـ10 أيام”.
وفي وقت سابق، نشر شقيق حمدالله، صورة لحسين عبدالغني، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مُذيلاً إياها بتعليق: “لستُ متأكدًا مما يخطط له حسين عبد الغني!”.
وفي سياق آخر، تأكَّدت جاهزية حمدالله لمواجهة الوحدة الإماراتي، حيث أثبتت الأشعة التي أجراها سلامة العضلة الأمامية من التمزق.وفق “أخبار 24”.
وألغى حمدالله فكرة السفر إلى خارج السعودية أسوةً ببقية اللاعبين الأجانب في الفريق، كما هو مخطَّطٌ له مسبقًا خلال فترة الإجازة التي يتمتَّع بها اللاعبون، من الخميس الماضي حتى اليوم، وقرَّر تكثيف برنامجه العلاجي للوصول إلى الجاهزية الكاملة في أسرع وقت.