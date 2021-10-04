“الأرصاد”: نتابع تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض المناطق جراء “شاهين”

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة جراء التأثير غير المباشر لإعصار شاهين.
ودعا إلى أخذ المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي، مضيفا أن التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية يتم وفقًا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق للجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، أن تزاحم النشر والتحليلات المتعلقة بالطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشوش وتربك المجتمع، ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها للمستفيدين، مضيفا أن تطبيق نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المركز نبه، اليوم (الإثنين)، إلى تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تُصحب غالباً بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة وتؤدي إلى إثارة الغبار.