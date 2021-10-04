بحضور ميسي ونجوم باريس سان جيرمان.. “الترفيه” تصدر الفيديو التشويقي لموسم الرياض

أصدرت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، الفيديو التشويقي لموسم الرياض في نسخته الثانية، والذي من المقرر أن يبدأ في 20 أكتوبر الجاري.
وتضمن الفيديو الذي حمل شعار “تخيل أكثر”، ظهور نجم كرة القدم الأرجنتيني والمنتقل حديثًا لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، برفقة عدد كبير من نجوم فريقه، أبرزها كيليان مبابي ونيمار وأنخيل دي ماريا، والذين سيشاركون ضمن الفعاليات الرياضية لموسم الرياض.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن موسم الرياض سوف يضم 2500 فعالية متنوعة.
في #موسم_الرياض 🇸🇦😍
تـخيــل أكثر 😎pic.twitter.com/TZzZBwZLtc
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 4, 2021
وفق “أخبار 24”.