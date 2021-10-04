“التجارة”: تطبيق عقوبات بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال على المتسترين منذ نفاذ النظام قبل 221 يوماً

أكدت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، أن تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد بدأ العمل به وتطبيقه منذ نفاذ النظام قبل 7 أشهر في 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021.
وأوضحت الوزارة أنه لا يعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وطُبقت بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.
وشددت على عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد جميع المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022.
ودعت الوزارة جميع مخالفي نظام مكافحة التستر إلى المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي. وفق “أخبار 24”.
وينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستَر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.