بالتفاصيل.. تعرف على مناطق وفعاليات موسم الرياض (فيديو)

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الإثنين، فيديو توضيحيًا لفعاليات ومناطق موسم الرياض في نسخته الثانية، الذي من المقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر الجاري.
وأوضح الفيديو أن الموسم يُقام في 14 منطقة بجميع أنحاء الرياض، كما استعرض نماذج ثلاثية الأبعاد لممشى بطول 3 كيلومترات، وأكثر من 200 مطعم ومتجر ومقهى، بالإضافة إلى 4 مسارح وأرينا عالمية و9 استديوهات عالمية و5 ألعاب إلكترونية، ومجسمات لملعب جولف و12 ملعبًا لرياضة البادل تنس وأكبر سينما بالمملكة.
وتضمن الفيديو مجسمًا لمدينة “ونتر وندر لاند”، والتي تشمل أول وأكبر سكاي لوب متنقل بالعالم، بالإضافة إلى “نبض الرياض”، والذي سيشهد أمسيات شعرية ومعرضًا خاصًا للشعر، وميدان القتال “كومبات فيلد”، والذي يسمح للزوار بتجربة القتال في 5 عصور وركوب الدبابات الحربية.
كما تضمن مجسمًا لـ”جروفز”، الذي يعد الموقع المخصص للاحتفال بالثقافات العالمية بموسم الرياض، بالإضافة إلى منطقة “رياض سفاري” التي تسمح للزوار بالتفاعل مع تجربة الشجرة العملاقة، وزيارة منطقة التفاعل مع الحيوانات الأليفة. وفق “أخبار 24”.
واحتوى الفيديو على مجسمات لمنطقة “شجرة السلام” والتي تشمل عددًا من المواقع الترفيهية، ومنطقة “واجهة الرياض” ومنطقة “RTF2” الخاصة بمهرجان الرياض للألعاب، ومعرض الأنمي السعودي، ومعرض الألعاب الإلكترونية “RUSH”، ومعرض “@Hack”، و”أنا العربية”، بالإضافة إلى معرض للمجوهرات والعطور ومعرض الرياض للسيارات، و”المربع” للعروض الفنية والموسيقية، والتي تشمل 7 مطاعم عالمية و3 مقاه لأول مرة بالمملكة.
ويشهد موسم الرياض أيضًا منطقة “العاذرية” و”أوايسس” والتي تحتوي على مطاعم عالمية على الرمال وحفلات غنائية، بالإضافة إلى “خلوها” لعروض شعر المحاورة، و”قرية زمان”، و”فيا الرياض”.
الفيديو يشرح نفسه 💪🏻🔥🇸🇦❤️ pic.twitter.com/6V7kGAERuV
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 4, 2021