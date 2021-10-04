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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحـايا إعصار شاهين
04/10/2021   10:06 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحـايا إعصار شاهين

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، لسطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، في ضحـايا إعصار شاهين، الذي ضـرب عدة ولايات في السلطنة، وما نتج عنه من وفـيات ومفقودين.

وقال الملك في برقيته:” علمنا بنبأ إعصار شاهين الذي ضـرب عدة ولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

فيما أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن بالغ تعازيه للسلطان هيثم بن طارق، ولأسر المتوفين، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحـايا إعصار شاهين

أخبار محلية
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