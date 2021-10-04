“الموارد البشرية” تنهي إجراءات صرف 875 ألف ريال لعمالة إحدى شركات الاستثمار المتعثرة بالرياض

تمكن فريق إدارة الأزمات التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع من إنهاء أزمة 304 عاملين في إحدى شركات الاستثمار المتعثرة.
وأوضحت الوزارة أنها ألزمت صاحب العمل بتسليم أجورهم المتأخرة خلال 10 أيام، حيث بلغ مجموع المستحقات 875 ألف ريال، منها أجور ومستحقات نهاية خدمة لـ 255 عاملا وافداً، و25 سعودياً، وإصدار خروج نهائي لعدد 24 عاملاً.
الجدير بالذكر أن مهام إدارة الأزمات بالفرع تتلخص في متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت، وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضعين العمالي والمالي، والبحث عن حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل.وفق “أخبار 24”.