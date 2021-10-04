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أخبار محلية > خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان
04/10/2021   10:12 م

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم الإثنين، بسلطان عُمان هيثم بن طارق، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان إثر تعرضها للحالة المدارية “إعصار شاهين”، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن تعازيه وصادق المواساة، لسطان عمان ولأسر المتوفين ولشعب عُمان الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً، وقوف المملكة الى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار حتى يتم تجاوز آثاره.

من جهته، أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه ومشاعره الأخوية تجاه عُمان وشعبها، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، والمملكة من كل مكروه. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان

أخبار محلية
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