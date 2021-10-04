فيسبوك يوضح أسباب توقف تطبيقاته.. ولهذا السبب يستبعد الاختراق الإلكتروني

رد اثنان من أعضاء الفريق الأمني بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين، على بعض التقارير التي أرجعت توقف تطبيقات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام” إلى هجوم إلكتروني.
وقال المصدران، وفقًا لـ”نيويورك تايمز” الأمريكية، إنه من غير المرجح أن يكون العطل بسبب هجوم إلكتروني، خاصة وأن التكنولوجيا المعتمدة لتأمين تطبيقات “فيسبوك” تحول دون تأثرها جميعًا باختراق واحد في نفس الوقت.
وأرجع فيسبوك تعطل تطبيقاته إلى عطل في الخوادم التي تربط بين المنصة والرقم التعريفي. وفق “أخبار 24”.
وكان موقع “فيسبوك” قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه على علم بوجود مشكلة في استخدام الموقع والتطبيقات التابعة له، موضحًا أنه يجري العمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن.