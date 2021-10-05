“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) بعدد من مناطق المملكة.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وداي الدواسر والسليل) والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.
وأشار إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة (20-45 كم/ساعة)، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة (18-40 كم/ساعة)، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.