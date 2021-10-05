نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السفير الصيني ينشر فيديو له من أحد “البوفيهات”.. ويجرب تناول الكبدة على الإفطار
05/10/2021   5:58 م

السفير الصيني ينشر فيديو له من أحد “البوفيهات”.. ويجرب تناول الكبدة على الإفطار

+ = -
157

جرّب السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، تناول الكبدة بعد أن علم أنها من وجبات الإفطار الأساسية في السعودية.

وقال السفير الصيني، إنه جرب الكبدة بعد أن سمع أنها من وجبات الإفطار التقليدية لأصدقائه السعوديين.

ونشر “تشينغ”، على حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أثناء زيارته لأحد مطاعم الوجبات وطلبه وجبة كبدة، موكدا أن طعمها كان لذيذاً جداً.وفق “أخبار 24”.

وكان السفير الصيني قد ظهر في وقت سابق، مرتدياً “الشماغ والبشت” داخل مكتبه، الأمر الذي لاقى تفاعلاً بين المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يحتاج المزيد من الوقت من أجل تعلم الثقافة السعودية.

السفير الصيني ينشر فيديو له من أحد “البوفيهات”.. ويجرب تناول الكبدة على الإفطار

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885177929.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.