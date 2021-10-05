السفير الصيني ينشر فيديو له من أحد “البوفيهات”.. ويجرب تناول الكبدة على الإفطار

جرّب السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، تناول الكبدة بعد أن علم أنها من وجبات الإفطار الأساسية في السعودية.
وقال السفير الصيني، إنه جرب الكبدة بعد أن سمع أنها من وجبات الإفطار التقليدية لأصدقائه السعوديين.
ونشر “تشينغ”، على حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أثناء زيارته لأحد مطاعم الوجبات وطلبه وجبة كبدة، موكدا أن طعمها كان لذيذاً جداً.وفق “أخبار 24”.
وكان السفير الصيني قد ظهر في وقت سابق، مرتدياً “الشماغ والبشت” داخل مكتبه، الأمر الذي لاقى تفاعلاً بين المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يحتاج المزيد من الوقت من أجل تعلم الثقافة السعودية.
سمعت أن الكبدة من وجبات الإفطار التقليدية للأصدقاء السعوديين، فجربتها وكان طعمها لذيذ جداً. pic.twitter.com/lU3pWmdtWw
— Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) October 4, 2021