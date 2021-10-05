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05/10/2021   6:38 م

“الغذاء والدواء” توضح.. هل إضافة أقراص حمض الفوليك للشامبو مفيدة للشعر؟

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ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المتداول من أن طحن أقراص حمض الفوليك مع الشامبو واستخدامها يومياً مفيد للشعر من حيث الكثافة واللمعان ومنع الشيب.

وأوضحت أنه لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيميائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ في الاعتبار حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتيريا الموجودة بالشعر.

وأضافت أن ممارسة خلط المواد الكيميائية أو المستحضرات الدوائية مع منتجات التجميل يجب أن تتم عن طريق منشأة مرخصة وبنسب محددة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن طرق خلط وتصنيع المنتج التجميلي في وسائل الإعلام، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تُعد مخالفة لنظام منتجات التجميل، الذي حصر ذلك على المنشآت المؤهلة المدرجة مثل المصانع أو المستودعات المستوفية لشروط الإدراج.

“الغذاء والدواء” توضح.. هل إضافة أقراص حمض الفوليك للشامبو مفيدة للشعر؟

طب وتداوي
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