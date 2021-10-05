“الوزراء” يوافق على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء بالاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات، تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ.
كما وافق المجلس على نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ووافق المجلس خلال الجلسة على تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 / 6 / 1439هـ ـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار. وفق “أخبار 24”.