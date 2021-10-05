بدء المرحلة الثالثة من برنامج ” الفحص المهني” اليوم لهذه المنشآت

أعلن برنامج الفحص المهني، اليوم (الثلاثاء)، بدء المرحلة الثالثة من التحقق من امتلاك العاملين في عدد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها.
ويستهدف البرنامج في مرحلته الثالثة المنشآت المتوسطة التي يتراوح عدد العمال فيها من 50 إلى 499 عاملاً، بعدما ضمت في المرحلتين الأولى والثانية المنشآت العملاقة والكبيرة، التي يتراوح عدد العمال بها من 500 إلى 3 آلاف عامل.
وحدد البرنامج شهر نوفمبر القادم موعدًا لإلزام المنشآت الصغيرة فئة (أ) والتي يعمل فيها من 6 إلى 49 عاملاً، بالفحص المهني، بينما يختتم البرنامج مراحله بإلزام الفحص المهني للمنشآت الصغيرة فئة (ب) التي يعمل فيها من عامل إلى خمسة عمال، في يناير من العام 2022. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البرنامج يعمل في مسارين، يهدف الأول منهما لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.
ويستهدف البرنامج التحقق من مهارات العاملين في 23 تخصصاً تندرج تحتها 1099 مهنة حرفية تخصصية، حيث إن عدد التخصصات التي تم إطلاقها حتى الآن بلغ 8 تخصصات يندرج تحتها 205 مهن حرفية تخصصية.
ويمكن للمنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونية وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز والتاريخ المحدد.