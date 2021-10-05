سكان المملكة أنفقوا أكثر من 11 مليار ريال في أسبوع.. فماذا اشتروا بها؟

أعلن البنك المركزي السعودي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (26 سبتمبر- 2 أكتوبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق أكثر من 11 مليار ريال عبر 119.1 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 24.6% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 2.2 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات أكثر من 1.8 مليار ريال، تلتها “قطاعات أخرى” بنحو 1.6 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون نحو 1.4 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.1 مليار على السلع والخدمات المتنوعة، و895.7 مليون ريال على الصحة، و717.8 مليون ريال على الملابس والأحذية، و655.2 مليون ريال في محطات الوقود، و607.9 مليون ريال على النقل. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 408.5 مليون ريال على الأثاث، و402.5 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و345.6 مليون ريال على الثقافة والترفيه، و331.1 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و230.8 مليون ريال على المجوهرات.
وأنفق المستهلكون في مدينة الرياض نحو 3.4 مليار ريال، تلتها مدينة جدة بقيمة قاربت الـ 1.7 مليار ريال، كما بلغ إنفاق الدمام نحو 577.5 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 406.1 مليون ريال، والخبر بنحو 349.6 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي إنفاق المدن الأخرى أكثر من 3.4 مليار ريال.