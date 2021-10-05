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أخبار محلية > ما حكم جمع الصلاة وقصرها لمن هو دائم السفر لغرض العمل؟ الشيخ السليمان يوضح
05/10/2021   11:06 م

ما حكم جمع الصلاة وقصرها لمن هو دائم السفر لغرض العمل؟ الشيخ السليمان يوضح

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ردّ عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، على سؤال بشأن سائق دائم السفر من أجل العمل فهل يجوز له جمع الصلاة وقصرها؟.

وقال، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إنه يجوز للشخص دائم السفر أن يقصر الصلاة ويجمعها مقدمًا أو مؤخرًا، بما لا يشق عليه.

وأوضح أنه في حال استقر الشخص في المكان الذي سافر إليه، فإن الأفضل أن يؤدي كل صلاة في موعدها مع قصرها، كما أكد أنه لا حرج في أن يجمع الصلاة.

وفق “أخبار 24”.

ما حكم جمع الصلاة وقصرها لمن هو دائم السفر لغرض العمل؟ الشيخ السليمان يوضح

أخبار محلية
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