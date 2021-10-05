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أخبار محلية > “المواصفات” تحذّر من معلومات مضللة عن العزل الحراري للسيارات.. وتوضح الأفضل
05/10/2021   11:09 م

“المواصفات” تحذّر من معلومات مضللة عن العزل الحراري للسيارات.. وتوضح الأفضل

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حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم (الثلاثاء)، المستهلكين من المعلومات المضللة عند شراء العازل الحراري للسيارات، ومن أهمها نسبة كفاءة العزل الحراري.

وأوضحت أن كفاءة منتجات العزل الحراري تتفاوت درجاتها حسب الموديلات والشركة المصنعة لها وإمكانات التركيب، داعيةً المستهلكين إلى قراءة البيانات الإيضاحية على المنتجات بشكل دقيق.

وأضافت أن هناك عاملين مهمين لتحديد كفاءة المنتج، وهما معامل الحجب ويُرمز له بــ BC، وله مسمى آخر وهو معامل التظليل ويُرمز له بـ SC، وقيمة هذا المعامل تكون بين الصفر والواحد كحد أقصى.

وأشارت “المواصفات” إلى أنه كلما كانت قيمة المعامل أصغر كان العزل الحراري أفضل، فيما يشير العامل الآخر لإجمالي الأشعة الشمسية المرفوضة، ويُرمز له بــ TSER، وكلما كانت قيمة هذا المعامل أكبر كان العزل الحراري أفضل. وفق “أخبار 24”.

كما شدّدت على ضرورة قراءة البيانات الإيضاحية قبل الشراء لاختيار أجود أنواع العزل الحراري، موضحةً أن هذه المعلومات لا يمكن التلاعب بها، وتكون مكتوبة على لفافة التظليل من الجهة المصنعة.

“المواصفات” تحذّر من معلومات مضللة عن العزل الحراري للسيارات.. وتوضح الأفضل

أخبار محلية
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