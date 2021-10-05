حصل على الماجستير والدكتوراه.. معلم يوضح كيف طوّر نفسه خلال خدمة استمرت 36 عاماً (فيديو)

استعرض المعلم الدكتور محمد آل اللطيف، عددًا من أهم محطات مسيرته في التعليم، والتي تجاوزت 36 عامًا.
وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه أمضى ما يزيد على 36 عامًا في مهنة المعلم، حيث مر بالمراحل الثلاث الأساسية للتعليم، وذلك بفضل تطويره المستمر لقدراته.
وأضاف أنه من المهم للمعلم أن يسعى دومًا لتطوير نفسه، خاصة أنه يسير على نمط ثابت في العمل، موضحًا أن دراسته للماجستير والدكتوراه فتحت أمامه آفاقًا جديدة في البحث والقراءة والاطلاع والتأليف.
وذكر آل اللطيف عددًا من المواقف التي جمعته بطلابه القدامى، الذين أصبحوا عناصر مهمة في المجتمع، ومن بينهم مهندس جاء إليه وأخبره بأنه كان بين طلابه عام 1413 هـ.
فيديو | “د.محمد آل اللطيف” معلم ظل على رأس العمل لمدة تجاوزت 36 عاما #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9CbtY1NrAv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2021
وفق “أخبار 24”.