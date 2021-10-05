نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حصل على الماجستير والدكتوراه.. معلم يوضح كيف طوّر نفسه خلال خدمة استمرت 36 عاماً (فيديو)
05/10/2021   11:15 م

حصل على الماجستير والدكتوراه.. معلم يوضح كيف طوّر نفسه خلال خدمة استمرت 36 عاماً (فيديو)

+ = -
196

استعرض المعلم الدكتور محمد آل اللطيف، عددًا من أهم محطات مسيرته في التعليم، والتي تجاوزت 36 عامًا.

وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه أمضى ما يزيد على 36 عامًا في مهنة المعلم، حيث مر بالمراحل الثلاث الأساسية للتعليم، وذلك بفضل تطويره المستمر لقدراته.

وأضاف أنه من المهم للمعلم أن يسعى دومًا لتطوير نفسه، خاصة أنه يسير على نمط ثابت في العمل، موضحًا أن دراسته للماجستير والدكتوراه فتحت أمامه آفاقًا جديدة في البحث والقراءة والاطلاع والتأليف.

وذكر آل اللطيف عددًا من المواقف التي جمعته بطلابه القدامى، الذين أصبحوا عناصر مهمة في المجتمع، ومن بينهم مهندس جاء إليه وأخبره بأنه كان بين طلابه عام 1413 هـ.

وفق “أخبار 24”.

حصل على الماجستير والدكتوراه.. معلم يوضح كيف طوّر نفسه خلال خدمة استمرت 36 عاماً (فيديو)

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178016.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.