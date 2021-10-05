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أخبار محلية > “الطيران المدني” تصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لبعض الفئات بالقدوم مباشرة للمملكة
05/10/2021   11:17 م

“الطيران المدني” تصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لبعض الفئات بالقدوم مباشرة للمملكة

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.

وأوضحت أن من يشملهم القرار هم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب، وطـلاب المـنح.

وأضافت أن الحجـر المؤسسـي يطبق على تلك الفئات، ويشمل مرافقـيهم وعوائلهم، كما يستثنى من الحجر الصحي المؤسسي كل من تلقى جرعة واحدة أو استكمل جرعات اللقاحات داخل المملكة.

وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني” تصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لبعض الفئات بالقدوم مباشرة للمملكة

أخبار محلية
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