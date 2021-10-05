“الطيران المدني” تصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لبعض الفئات بالقدوم مباشرة للمملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.
وأوضحت أن من يشملهم القرار هم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب، وطـلاب المـنح.
وأضافت أن الحجـر المؤسسـي يطبق على تلك الفئات، ويشمل مرافقـيهم وعوائلهم، كما يستثنى من الحجر الصحي المؤسسي كل من تلقى جرعة واحدة أو استكمل جرعات اللقاحات داخل المملكة.
الهيئة العامة لـ #للطيران_المدني تُصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة. pic.twitter.com/ZBPxJUjlyi
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 5, 2021
وفق “أخبار 24”.