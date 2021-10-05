بعد تنفيذ حكم القتـل تعزيراً في الجاني.. تفاصيل مَقتـل مواطن على يد الإرهـابي “المحسن”

كشف مصدر عن تفاصيل تورط الجاني مسلم بن محمد المحسن، الذي نُفذ فيه حكم القتـل تعزيرا اليوم (الثلاثاء)، في مَقتـل مواطن قبل 7 سنوات في العوامية.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″، أن المجني عليه، ويُدعى ضيف الله القرشي (18 عامًا)، كان مارًا ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف مع ثلاثة آخرين، حيث أوقفهم الجاني مع أعضاء خليته، وسألهم عن سبب مرورهم بالبلدة، ليرد عليهم القرشي بأنه في طريقه للخروج منها.
وأضاف أن الجاني بادر مباشرة بمطاردة المجني عليه مطلقًا زخات من الرصاص أصابت إحداها المجني عليه ومن معه في المركبة، فيما لاذ الجاني بالفرار.
وكانت وزارة الداخلية قد نفذت، اليوم (الثلاثاء)، حكم القتـل تعزيراً في الجاني بالمنطقة الشرقية بعد قتـله مواطنًا، ومشاركته في خلية إرهـابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وقتـل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة، والخروج المسلح على ولي الأمر.