القبض على 15 شخصاً لارتكابهم عدداً من الجـرائم في 4 مناطق بالمملكة (فيديو)

تمكّنت دوريات الأمن العام من القبض على 13 مقيماً ومواطنين اثنين لارتكابهم عدداً من الجـرائم في بعض مناطق المملكة، وذلك خلال الأيام الماضية.
وجرى القبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في الرياض، لارتكابهم جـرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى الخارج، حيث ضُبط بحوزتهم أكثر من 1.36 مليون ريال.
كما قُبض على مقيم موريتاني ضُبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في المدينة المنورة، وأطيح بيمنيين لانتحالهما صفة موظف حكومي والقيام بسلب العمالة الوافدة في أبو عريش بجازان.
وتمكّنت الدوريات الأمنية من القبض على مقيم بنجلاديشي بالرياض، نشر محتوىً يتضمّن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما جرى القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية في مكة المكرمة، وذلك لتورطهما ببيع السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته للمواطن ويديره المقيم.
وضُبط مواطن ومقيم يمني في منطقة جازان، لتورطهما في جمع أموال مجهولة المصدر بلغت 2.12 مليون ريال وإيداعها في حسابات بنكية لمؤسسات خاصة، إلى جانب القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في محافظة أبو عريش، لقيامهم بالسطو على منازل وسرقة ما تحويه من مقتنيات ثمينة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/sAwQZ9iNiQ
— الأمن العام (@security_gov) October 5, 2021
وفق “أخبار 24”.