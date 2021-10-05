الأمير خالد الفيصل يوقّع غداً ديوانه الجديد في معرض الكتاب.. ويتلقى تكريماً في باريس

يوقّع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في معرض الرياض الدولي للكتاب، غداً (الأربعاء)، ديوانه الجديد “أبيات”، الذي يحوي بين دفتيه ما يزيد على 100 قصيدة تجمع بين الحكمة والتغني بالوطن.
كما سيزور أمير مكة المكرمة الموقع الإلكتروني للمكتبة الرقمية التفاعلية بمعرض الكتاب، والتي تجمع وتوثّق سيرة الفيصل وإنتاجه الأدبي والفكري، وتحوي أعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة.
كما تتضمن المكتبة الإلكترونية للأمير خالد الفيصل، سيرته الذاتية ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، إضافة إلى مقولاته وما كتبه أبرز الشخصيات عنه. وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيدٍ متصل، يكرّم معهد العالم العربي في باريس، غداً، الأمير خالد الفيصل، نظير جهوده وإسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية، التي امتدت لأكثر من 5 عقود، كما يدشّن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربيّة.