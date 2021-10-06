أحدها دام لأكثر من نصف يوم.. تاريخ طويل من انقطاعات “فيسبوك”

يمتلك تطبيق “فيسبوك” تاريخًا ليس بالقصير من انقطاعات الخدمة عن كافة البلدان أو في عدد منها، على مدى سنوات منذ إطلاقه.
وتعرّض “فيسبوك”، الذي تم إطلاقه في عام 2004، لـ8 انقطاعات معروفة، كان أطولها في 13 مارس 2019، والذي دام لـ14 ساعة كاملة، فيما كان أقصرها في 19 يونيو 2014، ودام الانقطاع حينها 31 دقيقة فقط.
وكانت بداية انقطاعات “فيسبوك” في 31 يوليو عام 2007، حيث انقطعت خدماته لمدة 6 ساعات، يليه انقطاع دام ساعتين في 24 سبتمبر 2010، ثم انقطاع جديد في 31 أكتوبر 2013 لمدة 4 ساعات، والانقطاع الأقصر في 2014، ثم تكرر الانقطاع في 1 أغسطس من العام نفسه لمدة 100 دقيقة، وفي 27 يناير 2015 انقطعت الخدمة لمدة 50 دقيقة، ثم الانقطاع الأطول في مارس 2019، وأخيرًا انقطاع أمس الذي دام لـ6 ساعات. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن انقطاع خدمات فيسبوك الذي دام لـ6 ساعات، أمس الاثنين، قد شهد أيضًا انقطاعًا لخدمات كل من تطبيقي “واتساب” و”إنستجرام” التابعين لـ”فيسبوك”.