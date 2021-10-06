“الطب البديل” ينفي صحة استخراج لقاح كورونا من الجسم بـ”الحجامة”

نفى المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، اليوم (الثلاثاء)، صحة ما يتم تداوله بشأن إمكانية استخراج لقاح فيروس كورونا من الجسم بواسطة عمل الحجامة بعد التطعيم مباشرة.
وأوضح المركز أن تلك المعلومات مغلوطة ولا جدوى منها، مشيراً إلى أنه يُمنع منعاً باتّاً إجراء الحجامة على موضع أخذ اللقاح “على الجلد مباشرة – موضع الوخز”، أو على أي مرض جلدي مثل الدمامل، والخراج ، والبهاق، والصدفية، وغيرها.
كما أكّد أنه يتم إجراء الحجامة على مواضع محددة من الجسم تحت إشراف ممارس معتمد ومرخص من قِبل المركز، منوهاً بأهمية استقاء المعلومات الطبية من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الإشاعات. وفق “أخبار 24”.