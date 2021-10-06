حظيت بمعاملة ملكية.. زائر أمريكي يتحدث عن تجربته خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

تحدث زائر أمريكي عن تجربته خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وعن أبرز الأشياء التي لقيت إعجابه.
وقال الزائر سلام حسن، من الولايات المتحدة، إنه جاء إلى المملكة كسائح عندما فتحت السياحة، وحصل على تأشيرة الدخول إلكترونياً خلال 10 دقائق فقط، مبيناً أنه حضر إلى المعرض وشاهد الأسـلحة والصقور وتعرف على ثقافة المملكة.
وأضاف أن هناك عدة أشياء لقيت إعجابه في المعرض منها الصقور، وقسم السيارات، الذي يحتوي على أكثر المركبات تطوراً، وكذلك الفنانون الذين قدموا الفن المحلي، مشيراً إلى أنه تفاجأ بكم الفنانين الموجودين بالمعرض وروعة أعمالهم.
ولفت إلى أنه عندما وصل إلى المملكة حظي بمعاملة ملكية من قبل الأشخاص الحاضرين الذين كانوا في غاية الكرم معه.
#فيديو | زائر أمريكي يتحدث عن تجربته خلال زيارته لـ #معرض_الصقور_والصيد_السعودي_الدولي.#واس_عام pic.twitter.com/hc2450xJ3B
— واس العام (@SPAregions) October 5, 2021
وفق “أخبار 24”.