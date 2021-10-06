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أخبار محلية > حظيت بمعاملة ملكية.. زائر أمريكي يتحدث عن تجربته خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
06/10/2021   9:27 ص

حظيت بمعاملة ملكية.. زائر أمريكي يتحدث عن تجربته خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

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تحدث زائر أمريكي عن تجربته خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وعن أبرز الأشياء التي لقيت إعجابه.

وقال الزائر سلام حسن، من الولايات المتحدة، إنه جاء إلى المملكة كسائح عندما فتحت السياحة، وحصل على تأشيرة الدخول إلكترونياً خلال 10 دقائق فقط، مبيناً أنه حضر إلى المعرض وشاهد الأسـلحة والصقور وتعرف على ثقافة المملكة.

وأضاف أن هناك عدة أشياء لقيت إعجابه في المعرض منها الصقور، وقسم السيارات، الذي يحتوي على أكثر المركبات تطوراً، وكذلك الفنانون الذين قدموا الفن المحلي، مشيراً إلى أنه تفاجأ بكم الفنانين الموجودين بالمعرض وروعة أعمالهم.

ولفت إلى أنه عندما وصل إلى المملكة حظي بمعاملة ملكية من قبل الأشخاص الحاضرين الذين كانوا في غاية الكرم معه.

وفق “أخبار 24”.

حظيت بمعاملة ملكية.. زائر أمريكي يتحدث عن تجربته خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

أخبار محلية
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