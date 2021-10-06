بالفيديو : خاطبنا “فيفا” لاستضافة كأس العالم للأندية.. وملاعبنا جاهزة

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إنهم خاطبوا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل استضافة بطولة كأس العالم للأندية للعام الجاري، وذلك بعد اعتذار اليابان عن استضافتها.
وأوضح المسحل خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن فيفا أخبرهم أن هناك دولة بديلة لليابان ستستضيف البطولة، مؤكداً أن ملاعب المملكة جاهزة لاستضافة البطولة إذا تم منحها قرار الاستضافة.
وأشار إلى أن أنظمة كرة القدم تخضع للتعديلات والتحديثات كل 6 أشهر في اجتماعات فيفا الدورية، مبيناً أن اتحاد القدم يسعى دائماً لتطوير الأنظمة واللوائح بالشكل الذي يتوافق مع الأندية وبما يصب في صالح الكرة السعودية.
فيديو | رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: خاطبنا #الفيفا لاستضافة #كأس_العالم_للأندية.. وملاعبنا جاهزة في حال تم منحنا قرار الاستضافة #المنتصف pic.twitter.com/7lYPKKVWxp
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 5, 2021
فيديو | رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: الأنظمة تخضع للتعديلات كل 6 أشهر ونسعى للتطوير.. ورأينا كفاءات شبابية تستحق التواجد والاستفادة منها #المنتصف pic.twitter.com/lEQgLxiXtB
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 5, 2021
وفق “أخبار 24”.