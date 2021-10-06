نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو : خاطبنا “فيفا” لاستضافة كأس العالم للأندية.. وملاعبنا جاهزة
06/10/2021   9:30 ص

بالفيديو : خاطبنا “فيفا” لاستضافة كأس العالم للأندية.. وملاعبنا جاهزة

+ = -
638

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إنهم خاطبوا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل استضافة بطولة كأس العالم للأندية للعام الجاري، وذلك بعد اعتذار اليابان عن استضافتها.

وأوضح المسحل خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن فيفا أخبرهم أن هناك دولة بديلة لليابان ستستضيف البطولة، مؤكداً أن ملاعب المملكة جاهزة لاستضافة البطولة إذا تم منحها قرار الاستضافة.

وأشار إلى أن أنظمة كرة القدم تخضع للتعديلات والتحديثات كل 6 أشهر في اجتماعات فيفا الدورية، مبيناً أن اتحاد القدم يسعى دائماً لتطوير الأنظمة واللوائح بالشكل الذي يتوافق مع الأندية وبما يصب في صالح الكرة السعودية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : خاطبنا “فيفا” لاستضافة كأس العالم للأندية.. وملاعبنا جاهزة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178068.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.