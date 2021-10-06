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أخبار محلية > مختص يكشف عن أبرز مميزات إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
06/10/2021   9:33 ص

مختص يكشف عن أبرز مميزات إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة “ترستد بارتنرز” المهندس عبدالرحمن باجابر، أن عدد شركات الأمن السيبراني في المملكة تضاعف بعد إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وقال باجابر خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن مصطلح الأمن السيبراني قبل 3 سنوات كان مبهماً، ولوحظ عدة إشكاليات حول حوكمة الأمن السيبراني، وتضارب المصالح بين الإدارات، مبيناً أن الحل كان يكمن في وجود مُشرّع متخصص في الأمن السيبراني يوضح للجميع تلك الأمور.

وأضاف أن عدد شركات الأمن السيبراني الوطنية ارتفع، وارتقت خدماتها، بعد إنشاء هيئة الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن القطاعات تبنت التشريعات واللوائح والأنظمة التي صدرت من الهيئة، الأمر الذي ترتب عليه نشاط الحركة الاقتصادية في السوق المحلي.

ولفت إلى أن الشركات الوطنية تعد المستفيد الأكبر من الأمن السيبراني بشكل خاص، موضحاً أن الاحتياج لخدمات الهيئة لا زال مستمراً ونطلب المزيد.

وفق “أخبار 24”.

مختص يكشف عن أبرز مميزات إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

أخبار محلية
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