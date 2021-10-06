مكة: رجل يرفض تلقي طفليه لقاح كورونا وزوجته تستشير عن الإجراء النظامي ضده

روى محام قصة سيدة من مكة المكرمة تواصلت معه هاتفياً للاستفسار عن الإجراء النظامي الذي يجب اتخاذه مع زوجها، بسبب رفضه تلقي طفليهما لقاح كورونا.
وأوضح المحامي فيصل غربي وفقاً لـ “سبق”، أن السيدة ذكرت أن ابنيها تجاوزا العمر المحدد لتلقي اللقاح، لكن والدهما يرفض ذلك دون أن توضح أسباب رفض الأب.
وأضاف غربي أن السيدة استفسرت عن الإجراء النظامي الواجب اتباعه في هذه الحالة، كون عدم تلقي الطفلين للقاح يحرمهما من التعليم وممارسة حياتهما بشكل طبيعي.
وأشار إلى أنه تم توجيه الأم للتواصل مع الرقم المجاني لمساندة الطفل (116111) أو مع أقرب مركز شرطة بهذا الشأن، كون موقف الأب يندرج تحت بند حالات الإهمال التي توجب المساءلة وفق نظام حماية الطفل. وفق “أخبار 24”.