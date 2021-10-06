عبد الرحمن بن مساعد يوقع ديوانه الأول في معرض الرياض الدولي للكتاب

وقع الأمير عبد الرحمن بن مساعد أمس (الثلاثاء)، ديوانه الشعري الأول، في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، والذي يستمر من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري.
ويحتوي كتاب ديوان الأمير عبدالرحمن، كأول عمل مقروء له، على قصائد متنوعة بالفصحى والعامية، تلخص تجربته الشعرية الطويلة في ميادين الأدب، بينما سينشئ بعد شهر من الآن موقعا إلكترونيا يحوي قصائد لم تنشر في الديوان، ترافقها أمسيات شعرية.
جدير بالذكر أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد كتب العديد من القصائد الوطنية والعاطفية الشهيرة، والمميزة. وفق “أخبار 24”.