هل تذكرون "طفل السرطان" الذي هزت صورته العالم.. هكذا أصبحت حالته الآن

كشفت والدة الطفل الأمريكي بيكيت بيرج، المصاب بمرض سرطان الـدم اللمفاوي الحاد، والذي هزت صورته العالم وهو يقف أمام المرحاض وبجواره شقيقته تسانده، عن وضعه الصحي في الوقت الحالي.
وقالت كايتلين بيرج والدة بيكيت وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست”، إن ابنها البالغ من العمر 6 أعوام، أنهى علاجه الكيميائي وتلقى ضوءاً أخضر من الأطباء للعودة إلى المدرسة وإلى حياته الطبيعية.
وأشارت كايتلين إلى أن ابنها أصيب أيضاً في وقت ما بفيروس كورونا لكن لحسن الحظ لم تظهر عليه أعراض، مبينة أن بيكيت يشعر الآن أنه متحرر ويمكنه قضاء وقت أطول مع أصدقائه.
وأضافت أن بيكيت في البداية صدم حينما علم بأمر شفائه وانتهاء علاجه بالكيميائي، حيث كان متوتراً ولا يريد ترك العلاج لأنه كان يرى أنه سيبقيه على قيد الحياة.
ولفتت إلى دور شقيقته “أوبري” التي تكبره بعام، في علاجه وتحسن حالته، مشيرة إلى أن ابنتها قامت بدور الأم بالنسبة لشقيقها وساعدته بشكل كبير على تجاوز مرحلة معاناته مع المرض.
واشتهرت عائلة بيرج بعد نشر الأم صورة لابنها بيكيت عام 2019م، وهو يقف أمام المرحاض مرتدياً حفاظة فيما تقف شقيقته بجواره تسانده، ولقيت الصورة تعاطفاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.