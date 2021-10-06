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أخبار محلية > حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة والجنوب
06/10/2021   9:46 ص

حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة والجنوب

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، فرصة هطول لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مكة المكرمة ومناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وبشأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، توقعت الأرصاد أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة والجنوب

أخبار محلية
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